Milano: presunto omicida di 82enne non risponde davanti al pm

- Nel corso dell’interrogatorio davanti al pubblico ministero Elio Ramondini, il 35enne indagato per l’omicidio di Pierantonio Secondi - l’uomo di 82 anni ucciso ieri sera nel suo appartamento di via Giulio Romano - si è avvalso della facoltà di non rispondere. Pertanto, considerati i gravi di indizi a suo carico in ordine ai reati di omicidio aggravato e tentato incendio, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e, dopo le formalità di rito, tradotto alla casa circondariale di Milano San Vittore. (Rem)