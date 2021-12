Legge Bilancio: Giacomoni (FI), sciopero generale è ritorsione contro no a patrimoniale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Continueremo a “tenervi d’occhio”, con i migliori auspici per la “Nova era” che vi attende" Sestino Giacomoni

Presidente Commissione Parlamentare Vigilanza su Cdp, responsabile coordinatori regionali di Forza Italia

22 luglio 2021

- Per il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro, "lo sciopero generale indetto da Cgil e Uil è la ritorsione contro il fallito blitz ai danni del ceto medio. È plausibile che il prezzo imposto dai sindacati al governo per non scendere in piazza fosse la patrimoniale. L'hanno chiesta - continua il parlamentare in una nota -, ma grazie a Forza Italia non l'hanno ottenuta, né mai nessuno la otterrà. In fondo, cosa aspettarsi da chi, come Cgil e Uil, ha ribadito a più riprese che imprese e partite Iva sono stati i maggiori beneficiati in pandemia, anziché riconoscere che, essendo i meno tutelati, rischiano di diventare i nuovi poveri ed in quanto tali non possono continuare ad essere tartassati!". L'esponente di FI aggiunge: "Comunque è bene che Landini comprenda che non è vero, come lui ha detto, che 'Draghi è stato messo in minoranza sul fisco', semplicemente perché oggi la maggioranza del Paese è rappresentata dal centrodestra e non certo da un sindacato oltranzista e antistorico che è sempre più lontano dalla realtà e dai lavoratori, al quale, per fortuna, si contrappone un sindacato maturo e responsabile come la Cisl, che non vuole passare alla storia come l'organizzazione che ha indetto uno sciopero generale contro il governo che ci sta tirando fuori dalla pandemia e dalla crisi economica e che non vuole tassare - conclude Giacomoni -, ma aiutare tutti gli italiani". (Com)