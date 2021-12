Scuola: incontro delegazione Pd e sindacati, impegno su legge Bilancio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eppure dignità del lavoro e riconoscimento sociale del ruolo professionale passano anche per una adeguata retribuzione. A maggior ragione dopo due anni di scuola trascorsi nell'emergenza Covid ma senza che l'attività educativa e formativa si sia mai bloccata: se non si è spenta la socialità per i ragazzi e le ragazze italiane lo si deve principalmente alla scuola e a chi vi lavora. Sul versante dell'organico Covid, poi, è necessario estendere la proroga dei contratti a tutto il personale scolastico al fine di garantire, anche per il proseguo d'anno, le necessarie condizioni di sicurezza per il contrasto alla diffusione del Covid. In questa fase di avvio della discussione della legge di bilancio, il Pd è al lavoro con le altre forze che sostengono il governo, in un clima molto costruttivo, per migliorare le risposte alle necessità della scuola. (Com)