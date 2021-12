Terzo settore: Carfagna, incontrerò Don Ciotti, inclusione è stella polare interventi Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale, dichiara: "Ho parlato con don Luigi Ciotti offrendogli la mia massima disponibilità al confronto per valorizzare il ruolo del Terzo settore. Ho incaricato i miei uffici di approfondire le istanze segnalate e la settimana prossima riceverò una rappresentanza delle associazioni guidata dal presidente di 'Libera'". L'esponente dell'esecutivo aggiunge in una nota: "L’idea che il bando sui beni confiscati alla mafia limiti il ruolo propulsore del Terzo settore è del tutto infondata: al contrario, il bando sostiene la sua partecipazione sia in fase di programmazione, sia di gestione attraverso diverse categorie di punteggi di premialità. E’ attribuito un premio in punti ai progetti dei Comuni che abbiano già affidato il bene al 'partenariato istituzionale, economico e sociale e le organizzazioni del territorio'. E sono riconosciute speciali premialità a destinazioni d’uso che di solito si accompagnano alla vocazione e alle tradizionali aree di intervento del Terzo settore, primi tra tutti centri antiviolenza e asili nido, ma anche ogni proposta di 'chiara rilevanza rispetto alla qualità della vita, allo sviluppo sostenibile e alla non-discriminazione'". (segue) (Com)