Terzo settore: Carfagna, incontrerò Don Ciotti, inclusione è stella polare interventi Pnrr (2)

- Carfagna continua: "I Comuni sono stati individuati come soggetti proponenti dei progetti perché questo ci aiuta a velocizzare ogni iter burocratico, evitando i numerosi passaggi richiesti quando i bandi sono aperti a enti non-pubblici, ma il bando incoraggia gli enti locali a 'tenere insieme' la pianificazione della ristrutturazione del bene con l’affidamento della sua gestione, come è chiaro dalla formulazione delle schede di presentazione dei progetti. Ritengo l’inclusione la stella polare della missione Pnrr e il Terzo settore uno dei suoi interpreti più efficaci: l’incontro con 'Libera' consentirà un confronto per migliorare e rendere più produttivo il coordinamento tra l’azione dell’associazionismo e la pianificazione degli interventi del Piano affidati alla mia responsabilità". (Com)