Legge Bilancio: Bitonci (Lega), silenzio di Letta su Cgil clamoroso

- Il deputato Massimo Bitonci, capogruppo della Lega in commissione Bilancio e capo dipartimento Attività produttive del partito, segnala che "il silenzio del segretario del Pd di fronte alla scelta della Cgil è clamoroso. Letta non ha niente da dire al suo sindacato che, irresponsabilmente, mentre il governo abbassa le tasse per lavoratori e pensionati - prosegue il parlamentare in una nota -, indice uno sciopero a pochi giorni dalle festività natalizie ed in un momento di graduale ripresa economica per molte attività gravemente colpite dalla crisi pandemica?". (Com)