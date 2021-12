Scozia: premier Sturgeon, lavorare da casa per arginare variante Omicron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier scozzese, Nicola Sturgeon, ha chiesto ai cittadini di lavorare da casa fino alla metà di gennaio nel tentativo di arginare la diffusione della variante Omicron del coronavirus. Come riporta il quotidiano "The Independent", la Scozia si prepara a misure più stringenti per i mesi più freddi dell'anno. "Se avevate personale che lavorava da casa all'inizio della pandemia, per favore ora fatelo di nuovo", ha detto Sturgeon rivolgendosi ai datori di lavoro del Paese. Nel frattempo, il leader del Partito laburista britannico Keir Starmer ha invitato il primo ministro britannico, Boris Johnson, ad "essere onesto" sul caso delle feste natalizie tenutesi nel palazzo del governo durante il periodo di restrizioni dello scorso anno. (Rel)