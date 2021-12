Covid: Patuelli, impegnati per sostenere economia, non facciamo previsioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo impegnati per sostenere l'economia, non facciamo previsioni e lavoriamo". Lo ha detto il presidente di Abi Antonio Patuelli al suo arrivo alla Scala per la prima del Macbeth rispondendo a chi gli ha chiesto se fosse preoccupato per il rallentamento dell'economia con le nuove varianti. Per rispondere a chi invece gli ha domandato se sia fiducioso, ha precisato che "la parola non la uso mai, solo volenteroso". (Rem)