Commercio: a Roma ipotesi gruppo polizia locale dedicato alla lotta all'evasione fiscale

22 luglio 2021

- La polizia locale di Roma Capitale, prossimamente, potrebbe avere un gruppo dedicato esclusivamente alla lotta all'abusivismo e all'evasione degli esercizi commerciali. È un tema che sarà al centro di uno dei prossimi confronti tra il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e il comandante Ugo Angeloni, dal momento che la maggioranza di centrosinistra impegnerà il primo cittadino in questo senso. All'interno della mozione licenziata stamattina dalle commissioni commercio e turismo, infatti, uno degli indirizzi previsti per il sindaco è la "proposta di ricostituzione, in seno alla polizia municipale, del Gruppo di coordinamento e controlli sul territorio per il contrasto all’evasione-elusione fiscale". Per il presidente Pd della commissione Commercio, Andrea Alemanni, primo firmatario dell'atto: "Bisogna ragionare sul ricostruire, in seno alla polizia locale, un gruppo che effettui controlli esclusivamente su esercizi commerciali e sull'evasione. Quando è stato operativo ha accertato 7 milioni di evasione in 5 mesi". (segue) (Rer)