Commercio: a Roma ipotesi gruppo polizia locale dedicato alla lotta all'evasione fiscale (2)

- In realtà una sorta di nucleo dedicato alla materia amministrativa la polizia locale lo ha sempre avuto. Tuttavia, da quando gli esercizi commerciali per effetto della pandemia hanno iniziato a star aperti a singhiozzo, le risorse umane sono state impiegate in controlli più urgenti come quelli anti assembramento. Quella che per ora è solo un'idea della maggioranza, e il cui sviluppo sarà comunque a discrezione del comandante della polizia locale, vedrebbe un gruppo, sul modello di quelli impiegati su funzioni specifiche come la tutela ambientale, oppure il pronto intervento. Le due attività, contrasto all'abusivismo e accertamento dell'evasione fiscale, tuttavia sono tecnicamente diverse dal punto di vista operativo: bisognerà capire, eventualmente quale punto di sintesi si possa trovare all'interno di un gruppo unico. Intanto l'atto sbarcherà in Aula Giulio Cesare e, salvo imprevisti dell'ultima ora, sarà approvato e finirà entro natale sulla scrivania del sindaco. (Rer)