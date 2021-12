Expo: arte campana di coralli, cammei e ceramiche alla conquista di Dubai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ceramiche, cammei e coralli, tutti pezzi unici, lavorati con superba maestria dagli artigiani campani, in mostra all’Expo di Dubai e presentati oggi da artisti e rappresentanti di categoria durante due convegni dedicati: “Corallo e cammei di Torre del Greco” e “l’arte della ceramica in Campania”. Lo si legge in una nota. La loro storia è antichissima, comincia nel III secolo AC con il vaso di Assteas, che, come spiega Elvio Sagnella, maestro ceramista del Sannio, “rappresenta il ratto d'Europa ed è uno dei vasi più belli del mondo”; passa per il ‘700 napoletano, che Sagnella paragona al Rinascimento italiano “perché è stata un'esplosione di arte in tutte le sue forme”, e arriva a circa 200 anni fa quando, a Torre del Greco, si è affermata l’arte di lavorare il corallo e i cammei: “pezzi unici che tutt’ora vengono fatti a mano con la stessa tecnica impiegata due secoli fa in un ecosistema inscindibile, che parte dalla formazione dei ragazzi fino ai maestri incisori”, sottolinea Vincenzo Aucella, Presidente di Assocoral, l’associazione che raccoglie i produttori di corallo, cammei e materie affini, orafi, commercianti, agenti di commercio e disegnatori di gioielli. Un settore assolutamente sostenibile, perché il residuo della loro lavorazione è semplice carbonato di calcio. E perché, per dare lavoro all’intera città per diversi mesi (in ogni famiglia c’è almeno una persona che lavora il corallo e una che lavora in marineria) bastano una decina di conchiglie e una cesta di corallo. “Il cammeo è un bassorilievo su conchiglia - osserva Aucella - e nel mondo esistono solo due tipologie di conchiglie adatte a diventare cammei, la Cassis Rufa, che si raccoglie in Africa, e il Cassis Madagascarensis che arriva dal Sud America. Il lavoro è solo ed esclusivamente manuale, così che nessun pezzo potrà mai essere uguale a un altro. Non esiste la possibilità di correggere un errore e, se si sbaglia, in qualunque momento del lavoro, si deve gettare tutto”. (segue) (Com)