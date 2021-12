Expo: arte campana di coralli, cammei e ceramiche alla conquista di Dubai (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La pesca del corallo è sempre esistita a Torre del Greco - continua Aucella, che ha parlato anche delle antiche imbarcazioni tipiche, le 'coralline' -. Oggi, finalmente, grazie alla nostra associazione di categoria, abbiamo un settore ben regolamentato: alla fine degli anni '80 siamo riusciti a far promulgare una legge che bandisse la pesca a strascico, deleteria per l'intero l'ecosistema, fatta da marinai con un mezzo meccanico che oltre al corallo sradicava qualunque cosa vi fosse sul fondo marino, e abbiamo cominciato a raccoglierlo, grazie a sub professionisti che scendono a profondità che vanno dai 50 ai 100 metri". Un lavoro che, dunque, si presenta come assolutamente sostenibile e rispettoso dell'ecosistema marino: le specie di corallo infatti sono moltissime, racconta ancora Aucella, "ma sono solo sei, nel mondo, quelle che si possono raccogliere e lavorare, e vanno distinte dalle barriere coralline che non vanno assolutamente toccate e hanno bisogno di essere protette. Abbiamo dunque promosso anche la legge nazionale per la raccolta del corallo, per la quale ci siamo fortemente battuti, che regolamenta, di anno in anno, le modalità, le zone e le quantità di corallo che possono essere pescate". E ora l'obiettivo di Assocoral "è quello di fare in modo che questa stessa legge venga adottata da tutti i Paesi del Mediterraneo, dove si trova il prezioso corallo rosso, tipico dei nostri mari e delle nostre lavorazioni". "Nel 2022 - conclude Aucella - lanceremo il marchio che racconterà la nostra storia, il "made in Torre del Greco", che permetterà a 200 aziende e 1500 persone di rendere i loro pezzi unici, gioielli e opere d'arte, tutelate e riconoscibili tramite un QR code che darà accesso a garanzia, storia e informazioni utili sui prodotti". (segue)