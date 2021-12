Expo: arte campana di coralli, cammei e ceramiche alla conquista di Dubai (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il confronto diretto con il pubblico è importantissimo - sottolinea il mastro ceramista Sagnella - le persone vogliono vedere dove nasce e come nasce quello che acquistano: ecco perché siamo qui oggi. La regione Campania, nel campo della ceramica, ha una marcia in più, qualcosa nel sangue che ci fa essere superiori a qualunque altro: 7 delle 45 città italiane della ceramica sono in Campania, e non stiamo parlando solo di vasellame, ma di scultura, pittura e architettura fuse insieme. La ceramica campana racconta la storia stessa della nostra Regione. Dio prende un pugno di argilla e fa l'uomo, il fascino della creta ce lo portiamo dentro da sempre". "Un ceramista parla con le mani, non con le parole - prosegue Sagnella - eppure sono qui oggi per raccontare a Dubai la ceramica campana. Mostrare la lavorazione è fondamentale: questa vetrina, quella dell'Expo, non va guardata con l'occhio prettamente economico, piuttosto è come una semina. Ovviamente speriamo nel raccolto, speriamo che Dubai si trasformi in una piazza per i nostri prodotti, che ci dia spazio. Allo stesso tempo, in Italia - ha lanciato un appello Sagnella - la politica deve sostenerci: da quando gli istituti d'arte sono diventati licei, i ragazzi non vengono più formati come una volta, né hanno più voglia di venire a fare praticantato in bottega. Il nostro lavoro va tutelato, non è possibile permettere di vendere una tazzina con piattino artigianali a quattro euro e mezzo”. (segue) (Com)