Expo: arte campana di coralli, cammei e ceramiche alla conquista di Dubai (4)

- L’esposizione temporanea sulle opere e il “saper fare” della regione Campania resterà nel Padiglione Italia dell’Esposizione universale fino a domenica e, il direttore generale della Fondazione Isaia-Pepillo, Tommaso D’Alterio, commenta così la missione campana a Dubai: “In questi giorni ho assistito alla forte volontà di collaborazione tra i mondi che intercettano la cultura, il turismo, l’artigianato, la moda. Una vera e propria visione di insieme che in questo momento secondo me è fondamentale. Credo che da parte della Regione sia stata un’iniziativa meritevole, non solo il fatto in sé di essere qui a Dubai, in Expo, ma proprio per il modo in cui gli eventi sono stati organizzati e per le presenze che sono intervenute: ci hanno permesso di avere molteplici punti di vista, esperienze diverse e di provare a mettere insieme, appunto, una collaborazione strategica. Perché, oggi come non mai, siamo consapevoli che nessuno, da solo può raggiungere obiettivi importanti. Per quella che è la nostra esperienza sul territorio, infine, possiamo dire che quello che stiamo vivendo sia un momento favorevole: c’è la voglia di uscire dai propri steccati, dai propri orticelli, e mettere a fattor comune le diverse esperienze. Abbiamo avuto qui direttori di musei, imprese, fondazioni, associazioni di categoria, strutture della Regione, il consolato e l’ambasciata. Mi pare proprio che stiamo andando nella direzione giusta”. (Com)