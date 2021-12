Germania: domani il Bundestag voterà la fiducia al nuovo cancelliere Scholz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bundestag voterà domani, 8 dicembre, la fiducia al cancelliere designato Olaf Scholz, esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), ministro delle Finanze della Germania dal 2017. Seguirà il giuramento del nuovo governo federale, formato da SpD, Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp). L'esecutivo sarà articolato in 16 ministeri, di cui sette affidati ai socialdemocratici, cinque agli ecologisti e quattro ai liberaldemocratici. In particolare, la SpD guiderà Interno e Difesa, rispettivamente con Nancy Faeser e Christine Lambrecht, già titolare della Giustizia nel governo federale uscente. Al ministero del Lavoro e degli Affari sociali viene confermato Hubertus Heil, mentre il dicastero per la Salute è assunto da Karl Lauterbach, responsabile della SpD per le politiche sanitarie. L’Edilizia è affidata a Klara Geywitz, mentre la ministra dell’Ambiente, Svenja Schulze, passa a Cooperazione economica e sviluppo. Il sottosegretario alle Finanze con delega per le questioni finanziarie ed economiche nonché per la politica finanziaria e monetaria internazionale Wolfgang Schmidt, stretto confidente di Scholz, assume l’incarico di capo di gabinetto della Cancelleria federale e ministro per gli Affari speciali. (segue) (Geb)