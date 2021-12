Maltempo: il Comune di Monza si mobilita con spargisale e spazzaneve in vista di domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comune di Monza, vista la probabile nevicata di domani con accumulo previsto tra i 3 e i 7 centimetri, entrerà in azione dalle 22 di stasera con lo spargimento del sale sulle strade principali, dando priorità alle «aree sensibili»: Ospedale San Gerardo (via Pergolesi); Pronto Soccorso (via Pergolesi e via Cadore); Policlinico (via Amati); Clinica Zucchi (via Zucchi e via Appiani); Stazione ferroviaria (via Arosio) e parcheggio bus via Turati/porta Castello; Questura (via Montevecchia/via Grigna); Carabinieri (via Volturno); Polizia Locale (via Marsala); Guardia di Finanza (piazza Diaz/via Magenta); Vigili del Fuoco (via Mauri); piazza Cambiaghi e piazza Trento e Trieste (aree di mercato); sottopasso via Toniolo; sottopasso viale Libertà; sottopasso via Buonarroti/viale delle Industrie; sottopasso via Rota/via Grassi; sottopasso via della Guerrina; sottopasso via Stradella; sovrappasso via Aquileia; sottopasso via Bergamo; sovrappasso via Sant'Albino/viale Stucchi/via Salvadori; sottopasso via Tolstoj/via Sant'Alessandro; sottopasso via Fiume/via Monte Pasubio; sottopasso via Casati/via D'Annunzio/via Fossati. Un secondo «giro» di sale sulle strade principali è previsto per domani mattina per evitare la formazione del ghiaccio e garantire la circolazione nelle massime condizioni di sicurezza possibili. (segue) (Com)