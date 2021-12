Maltempo: il Comune di Monza si mobilita con spargisale e spazzaneve in vista di domani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Qualora gli accumuli di neve al suolo raggiungessero i 4/5 centimetri entreranno in azione gli spazzaneve. Lo sgombero delle strade è programmato a seconda dell'importanza della via. La priorità sarà data alle strade dove circolano i mezzi pubblici, quelle di ingresso e di uscita dalla città, alle circonvallazioni e alle vie di accesso a ospedali, cavalcavia, sottopassi e grandi svincoli. A seguire si interverrà sulle vie di collegamento dei quartieri e quelle di viabilità minore. Sono complessivamente dieci i mezzi a disposizione per le operazioni di spargimento sale e sgombero neve. I proprietari di case, negozi e uffici hanno l'obbligo di sgomberare la neve da marciapiedi, passi carrai e dagli spazi privati o antistanti edifici privati. In caso di gelo i proprietari dovranno spargere sale, sabbia o altro materiale idoneo sui marciapiedi e pulire passi carrai, tetti, balconi e davanzali per evitare i pericoli derivanti dalla caduta della neve. (Com)