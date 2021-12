© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Belle le immagini di Milano con La Scala che applaude il presidente Mattarella. Sembrano lontani i tempi in cui qualcuno lo riteneva non all’altezza o altri volevano metterlo in stato di accusa. Oggi tutti insieme possiamo dire: grazie presidente". Lo scrive su Facebook il leader di Italia viva, Matteo Renzi. (Rin)