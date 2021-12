G20: ambasciatore Varricchio, presidenza italiana cruciale per il multilateralismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza di turno italiana del G20 è stata “cruciale per riaffermare il ruolo del multilateralismo e l'importanza della cooperazione internazionale al fine di affrontare insieme le sfide globali che richiedono una risposta internazionale, a cominciare da cambiamento climatico, salute e transizione sostenibile”. È quanto afferma l'ambasciatore d'Italia a Berlino, Armando Varricchio, in un contributo per il periodico “Diplomat Magazine”. Come evidenzia il diplomatico, il percorso verso il vertice del G20 tenuto a Roma nelle giornate del 30 e 31 ottobre scorso è stato segnato da una serie di riunioni ministeriali degli Stati membri, tenute in diverse città d'Italia per “rimarcare la straordinaria bellezza e varietà” del Paese in “un'affascinante immersione” nella sua storia, cultura e arte. In questo modo, alle delegazioni estere è stata offerta la possibilità di conoscere “la prospettiva orientata al futuro” dell'Italia. Al riguardo, l'ambasciatore Varricchio cita la Nuvola dell'architetto Massimiliano Fuksas, che ha ospitato il vertice di Roma del G20. La struttura unisce, infatti, “uno straordinario valore artistico con materiali e soluzioni edilizie eco-compatibili”. (segue) (Geb)