G20: ambasciatore Varricchio, presidenza italiana cruciale per il multilateralismo (3)

- Per l'ambasciatore Varricchio, “la salute è e rimarrà una priorità essenziale e i principi della Dichiarazione di Roma sono passi importanti nella giusta direzione, così come la creazione di una Task force congiunta Finanza-Salute, al fine di rafforzare prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie”. Ora, prosegue l'ambasciatore d'Italia a Berlino, “attendiamo la presidenza tedesca del G7 per rafforzare ulteriormente, in spirito di continuità, la nostra agenda comune e affrontare in maniera efficace questioni globali di cruciale importanza, come salute, cambiamento climatico, commercio, ripresa dell'economia e crescita”. Soprattutto, conclude l'ambasciatore Varricchio, si tratta della “protezione e promozione dei nostri valori comuni”. (Geb)