Milano: alla prima del Macbeth grande applauso per Mattarella

- Diretta da Riccardo Chailly con la regia di Davide Livermore, oggi la grande lirica è tornata in presenza con la prima del Macbeth di Giuseppe Verdi al teatro alla Scala dopo lo stop del 2020 a causa della pandemia. Ad assistere alla rappresentazione autorità esponenti del mondo della finanza, della cultura e dell'economia che hanno salutato, al suo ingresso in sala, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Insieme a lui la presidente del Senato Elisabetta Casellati, il ministro della cultura Dario Franceschini, il ministro dell'istruzione Fabrizio Bianchi, il prefetto milanese Renato Saccone, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Presenti anche i Senatori a vita Lilliana Segre e Mario Monti. Il mondo della Finanza era rappresentato dal presidente di Confindustria Carlo Bonomi, da quello di Unicredit Pier Carlo Padoan e l'ad Andrea Orcel. Erano presenti inoltre il presidente emerito di Intesa Giovanni Bazoli, il presidente di Generali Gabriele Galateri di Genola e il presidente di Mediaset, oggi MediaForEurope Fedele Confalonieri e il presidente di Abi Antonio Patuelli. Tra gli imprenditori, gli stilisti Giorgio Armani e Raffaella Curiel. Tra il pubblico anche il virologo Roberto Burioni, Roberto D'Agostino, i cantanti Cesare Cremonini e Manuel Agnelli e poi il ballerino Roberto Bolle e il tenore Placido Domingo. (Com)