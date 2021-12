America latina e Caraibi: Cepal, esportazioni 2021 in crescita del 25 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il maggior aumento delle esportazioni 2021 lo si dovrebbe registrare in America del sud, +34 per cento, grazie all'atteso rialzo dei prezzi delle materie prime, asset strategico nell'economia della sub regione. Un fenomeno che riguarderà anche la zona caraibica, in particolare per il petrolio della Guyana, iil gas di Trinidad e Tobago, o la bauxite della Giamaica. Il Messico, che esporta soprattutto manufatti, dovrebbe accumulare una crescita delle vendite oltre confine pari al 17 per cento, in gran parte per l'aumento del volume. Più in generale, l'aumento delle esportazioni di beni dalla regione nel corso del 2021 è dato soprattutto dall'aumento dei prezzi dei prodotti di base, in particolare minerali, idrocarburi e prodotti agroindustriali, piuttosto che dall'espansione del volume esportato. Al contempo, segnala Cepal, le esportazioni regionali di servizi non si sono ancora riprese dal calo subito a causa della pandemia. (segue) (Abu)