America latina e Caraibi: Cepal, esportazioni 2021 in crescita del 25 per cento (4)

- Il rapporto Celac indica diversi fattori di incertezza nel commercio mondiale: diseguaglianze nei tassi di vaccinazione da nuovo coronavirus, la pressione dell'inflazione e le difficoltà a sostenere a lungo gli incentivi fiscali, le tensioni commerciali e i segnali di allarme nel mercato immobiliare cinese, oltre che le note interruzioni delle catene del valore e l'aumento dei costi dei trasporti: da segnalare a questo proposito che da giugno del 2019 ad oggi il costo medio globale del trasporto di un container via mare è aumentato di oltre il 660 per cento. Per America Latina e Caraibi, la tratta commerciale più dinamica è quella con la Cina, con un aumento delle esportazioni pari al 35 per cento. Gli scambi interni sono aumentati del 33 per cento, mentre quelli verso l'Unione europea dovrebbero crescere del 23 per cento e del 18 per cento le esportazioni negli Usa. (Abu)