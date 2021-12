Trasporti: assessore Roma, affidata la gara per la progettazione di 7 nuove tranvie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata affidata la gara, bandita la scorsa primavera da Roma servizi per la mobilità, per la progettazione e la fattibilità tecnico economica di sette nuove linee tram della Capitale, per complessivi 33 chilometri di rete tranviaria. Lo annuncia in una nota Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità di Roma Capitale. “Oltre alle quattro tratte già finanziate - spiega l'assessore - e previste per il Giubileo 2025, Roma proseguirà la cosiddetta cura del ferro con le altre tratte che creeranno l'auspicato effetto ragnatela. Con linee di tram, metro e ferrovie locali che si incrociano in più punti, come avviene in altre grandi metropoli europee e mondiali. I binari saranno installati in centro e in periferia sulle direttrici via Barletta-viale Angelico-piazzale Clodio; viale Angelico-ponte della Musica-Parco della Musica; stazione Tiburtina-Ponte Mammolo; piazza Mancini-corso Francia-stazione Vigna Clara; Anagnina-Tor Vergata-Torre Angela; Giardinetti-Tor Vergata; Marconi-Appia Antica-Subaugusta. Il percorso - conclude Patanè - è iniziato e promette, anche in considerazione dei recenti sviluppi sulla prossima apertura della tratta ferroviaria Vigna Clara-Ostiense, una vera e propria rivoluzione per la mobilità cittadina”. (Com)