Lavoro: Orlando, bene protocollo smart working, definisce punti saldi di grande rilevanza (2)

- "Tutti elementi di grandi rilevanza - ha osservato Orlando - che sono stati disciplinati attraverso il metodo del dialogo sociale, cioè attraverso la convergenza di posizioni diverse che sono arrivate a definire un quadro che potrà essere alla base, eventualmente, anche per interventi normativi, e sicuramente il punto di partenza per la contrattazione. Credo che sia un fatto positivo, perché dà una risposta a domande che si sono posti in questi mesi, ma credo anche che sia un metodo da proseguire e riutilizzare, perché di fronte alle sfide importanti che abbiamo di fronte è davvero importante creare il massimo della coesione, dell'unità, della convergenza degli interessi in vista di un punto di equilibrio che corrisponde all'interesse di carattere generale. Questo lavoro è andato nella giusta direzione - ha concluso - e io credo che sia la direzione che dobbiamo continuare a seguire". (Rin)