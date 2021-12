Natale: Associazione abitanti centro storico, strade piene di avventori, basta polemiche su Ztl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polemica sui nuovi orari della Zona a traffico limitato del centro storico "stupisce e a tratti commuove" perché sembra che "per il commercio romano il tempo si sia fermato. A ogni natale e a ogni attivazione di Ztl stessi pensieri stesse parole persino le stesse virgole". Lo dichiara in una nota la presidente dell'Associazione abitanti centro storico, Viviana Di Capua. "Eppure alla riattivazione della Ztl dopo i mesi di sospensione causa pandemia (riattivazione che per il commercio romano sembrava essere quasi peggiore della circolazione del coronavirus) - aggiunge - le strade si sono comunque riempite di avventori. Si può sfidare chiunque a verificare come in centro storico nella maggior parte delle ore diurne e notturne non cada, come si dice in gergo, una spilla e come i tavolini di bar e ristoranti ampiamente aumentati sulla base delle limitazioni da pandemia siano sempre e costantemente affollati di persone. Vediamo file davanti alla maggior parte delle attività soprattutto di ristorazione, vediamo strade occupate dai parcheggi in ogni angolo possibile immaginabil, vediamo percorsi pedonali occupati dalle auto. Percorsi dove spesso le limitazioni rappresentate dai paletti non hanno più senso, perché sono stati o divelti o o trafugati". Di Capua chiede quindi agli operatori del commercio di contribuire "fattivamente allo sviluppo di una mobilità alternativa" spiegando che "il centro storico ha bisogno di navette elettriche che colleghino i parcheggi con strade e vicoli di questo prezioso tessuto patrimonio del mondo". (Com)