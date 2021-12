Viabilità: Aspi, annullate chiusure di questa notte delle stazioni di Ponte Oglio e Grumello sulla A4

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aspi comunica tramite nota che sulla A4 Milano-Brescia, in considerazione della perturbazione atmosferica, sono state annullate le chiusure delle stazioni di Ponte Oglio e di Grumello, che erano previste dalle 21 di questa sera martedì 7 alle 5 di mercoledì 8 dicembre. Si ricorda che la stazione di Ponte Oglio rimane chiusa, in modalità continuativa, in uscita per chi proviene da Brescia, per approfondite indagini propedeutiche alla definizione del progetto di ammodernamento, che prevede l'adeguamento ai nuovi standard previsti dalle più recenti linee guida introdotte dal Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, del viadotto sul fiume Oglio.(Com)