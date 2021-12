Roma: Zingaretti a Gualtieri, su Cervelletta Regione pronta a contribuire a rilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Caro sindaco, il rilancio e la valorizzazione di spazi pubblici da destinare a progetti sociali e culturali è una delle priorità dell’amministrazione regionale e uno degli ambiti nei quali sperimentare una proficua collaborazione tra Regione Lazio e Roma Capitale”. Inizia così la lettera che il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ha inviato al sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri in merito al Casale della Cervelletta. “Proprio per questo, desidero confermarle con convinzione il nostro impegno a contribuire per recuperare e mettere a disposizione della comunità il Casale e la Tenuta della Cervelletta e accolgo con entusiasmo l’invito di Roma Capitale a collaborare, a livello organizzativo ed economico, per salvare e tutelare questo bene storico all’interno della Riserva naturale Valle dell'Aniene – si legge nella lettera - Abbiamo raccolto le richieste dei cittadini e delle associazioni del quartiere e avviato un progetto di recupero di questo splendido luogo: il successo delle arene estive che abbiamo promosso presso il Casale della Cervelletta dimostra le enormi potenzialità culturali e sociali di quest’area. Ora ci sono le condizioni per un intervento strutturale più ampio, integrato con il recupero della torre medievale del Casale già avviato da Roma Capitale. Condivido quindi pienamente l’iter proposto e la volontà di formare un tavolo comune con tutti i soggetti interessati, coinvolgendo naturalmente anche cittadini e associazioni di quartiere. Confermando quindi la piena disponibilità ad avviare un percorso comune sul recupero dell’intero complesso del Casale della Cervelletta, le invio i miei più cari saluti”. (Com)