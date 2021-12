Cambogia: primo ministro Hun Sen si recherà in visita in Myanmar il 7 e l’8 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Cambogia, Hun Sen, si recherà in Myanmar il 7 e l’8 gennaio 2022. Lo ha riferito alla stampa il suo assistente, Eang Sophalleth, dopo l’incontro tra il premier e il ministro degli Esteri della giunta birmana, Wunna Maung Lwin, oggi in visita a Phnom Penh. L’inviato di Naypyidaw ha incontrato anche l’omologo cambogiano, Prak Sokhonn, con cui ha discusso delle relazioni bilaterali e nell’ambito dell’Asean, l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico, di cui i rispettivi Paesi fanno parte. Secondo quanto riferito, Hun Sen ha ricevuto e accettato un invito da parte del generale Min Aung Hlaing, a capo del Consiglio di amministrazione dello Stato insediatosi con il golpe del primo febbraio. Sophalleth ha spiegato che il primo ministro della Cambogia, presidente di turno dell’Asean nel 2022, effettuerà la visita con l’obiettivo di ripristinare la normalità nelle procedure dell’Associazione cercando di trovare un modo per superare la crisi e riportare il Myanmar a partecipare ai vertici, dopo la recente esclusione.(Fim)