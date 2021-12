Cina-Austria: rappresentanti organi legislativi discutono del rafforzamento della cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è disposta a lavorare con l'Austria al "sano sviluppo delle relazioni bilaterali" e a esplorare con Vienna nuove aree di cooperazione. Lo ha detto il presidente dell'Assemblea nazionale del popolo, il massimo organo legislativo cinese, Li Zhanshu, durante un colloquio telematico con il presidente del Consiglio nazionale dell'Austria, Wolfgang Sobotka. Osservando come la relazione tra i due Paesi sia "improntata al rispetto, alla fiducia e al vantaggio reciproco", Li ha esortato Vienna a collaborare con Pechino a nuovi e maggiori risultati, soprattutto nei settori dell'economia digitale, del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale. L'Austria si è detta disposta a sostenere tali obiettivi, annunciando la volontà di investire nello sviluppo qualitativo della Nuova via della seta (Bri). Sobotka ha anche proposto più assidue consultazioni tra i rispettivi organi legislativi per "migliorare gli scambi reciproci" ed emanare documenti legali "funzionali allo sviluppo dei legami bilaterali".(Cip)