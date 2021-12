Bielorussia: embargo su prodotti alimentari Paesi occidentali da l primo gennaio in risposta a sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bielorussia ha introdotto tramite decreto governativo l'embargo sui prodotti alimentari provenienti da Unione europea, Stati Uniti, Regno Unito, Canada ed altri Paesi occidentali in risposta alle sanzioni subite, a partire dal 1 gennaio 2022 e per una validità di sei mesi. Nei giorni scorsi l'Unione europea ha imposto il quinto pacchetto di sanzioni contro altre 17 persone ed 11 entità bielorusse, misura analoga assunta dagli altri Paesi occidentali, per rispondere alla crisi dei migranti scatenata da Minsk al confine bielorusso-polacco, dove migliaia di migranti provenienti dal Medio Oriente sono stati collocati lungo la frontiera con l'Unione europea al fine di destabilizzarne i confini orientali. (Rum)