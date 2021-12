Legge Bilancio: Fratoianni, su sciopero Salvini eviti livore e stizza verso Cgil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, "eviti la stizza e il livore nei confronti della Cgil, accusata di essere irresponsabile per aver proclamato lo sciopero generale insieme alla Uil". Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni. "I sindacati stanno facendo solo il loro mestiere - prosegue - cioè difendere i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, di chi paga le tasse fino all'ultimo centesimo, e dei ceti socialmente più fragili. Esattamente l'opposto di quello che fa il suo partito. Salvini pensi piuttosto ai suoi consulenti - conclude Fratoianni - che sono orgogliosi quando contribuiscono a chiudere delle fabbriche in Italia".(Com)