Bosnia-Croazia: leader bosniaco Izetbegovic contro dichiarazioni Milanovic su Srebrenica

- Le dichiarazioni del presidente croato Zoran Milanovic sul genocidio di Srebrenica hanno provocato la reazione del leader del Partito di azione democratica (Sda) in Bosnia Erzegovina, Bakir Izetbegovic. Milanovic "parla molto per essere un presidente", ha detto Izetbegovic in un intervento per l'emittente televisiva "N1". "Sarebbe meglio per lui parlare di meno e pensare di più prima di dire qualcosa", ha detto Izetbegovic. "Parlare di crimini orribili, genocidi, confrontarli, relativizzarli, sono cose dolorose di cui non si può parlare con leggerezza", ha osservato il leader della forza politica dei bosniaci musulmani. Il capo dello Stato croato ha dichiarato nei giorni scorsi che "ci sono genocidi e genocidi", precisando di non voler negare che sia avvenuto un genocidio a Srebrenica ma che allora occorre coniare un nuovo termine per quanto accaduto con l'Olocausto nei campi di concentramento come quello di Jasenovac, situato in territorio croato. "È un crimine grave con elementi di genocidio, l'ha detto anche il Tribunale, ma nessuna Corte può essere la Sacra Scrittura", ha detto Milanovic aggiungendo che "cinquemila, ottomila persone o 80 mila persone non sono la stessa cosa, e non è la stessa cosa se succede con le camere a gas o con il machete". (Seb)