Maltempo: Milano attiva Centro Operativo Comunale in vista della nevicata di domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In previsione della nevicata che dovrebbe verificarsi nella giornata di mercoledì 8 dicembre, il Comune di Milano ha deciso di attivare il Coc, Centro Operativo Comunale, a partire dalle ore 6 di domani mattina. Già stabiliti oggi, gli interventi che avranno luogo domani, già dalle prime ore del mattino con lo spargimento del sale, sia meccanizzato sia manuale, sulle strade e nei punti critici per la mobilità anche pedonale come le fermate ATM di superficie e della metropolitana, gli accessi alle scuole, ai servizi sanitari, le aree dei mercati scoperti. Le decisioni sono state prese nel corso di una nuova riunione operativa a cui hanno partecipato gli assessorati e direzioni all'Ambiente, alla Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile, all'Educazione, alla Casa, alla Mobilità, oltre ad Mm, Amsa, e Atm. Mm ha già provveduto ad allertare i custodi delle case popolari e le imprese per provvedere alla salatura delle rampe dei box e dei marciapiedi prospicienti. Avvisati anche i dirigenti scolastici per la salatura degli accessi alle strutture scolastiche. Il Comune raccomanda di limitare, per quanto possibile, l'uso delle auto e di preferire i mezzi pubblici per gli spostamenti in città, e di scrivere all’indirizzo mail della protezione civile di Milano per segnalazioni relative all'emergenza neve, come la pulitura delle strade e dei marciapiedi di competenza pubblica, la rimozione di rami o piante danneggiate o pericolanti.(Com)