Germania: caso Khangoshvili, per Procura federale è omicidio di Stato russo

- Non vi è dubbio che l'omicidio di Zelimkhan Khangoshvili, controverso dissidente ceceno con cittadinanza georgiana ucciso a colpi d'arma da fuoco nel Kleiner Tiergarten di Berlino il 23 agosto 2019, sia stato commissionato dallo Stato russo. È quanto affermato dal procuratore generale federale Nikolaus Forschner durante il processo contro il cittadino russo Vadim Krasikov, accusato del delitto e arrestato nell'immediatezza del fatto. Il procedimento è in corso dal 7 ottobre 2020 al tribunale di Berlino. Krasikov avrebbe agito su mandato di Mosca per “l'ostilità” di Khanghoshvili allo Stato russo. Giunto a Berlino da Varsavia con un passaporto contraffatto, l'imputato sarebbe stato in stretto contatto con i Servizi federali di sicurezza russi (Fsb), l'agenzia di intelligence interna di Mosca. (segue) (Geb)