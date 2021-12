Uganda: Museveni, autori attentati coordinati con "colleghi" di Kenya e Somalia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli autori degli attentati che hanno colpito la capitale dell'Uganda, Kampala, erano in contatto con altri "colleghi" in Kenya e Somalia, con i quali hanno pianificato le recenti azioni terroristiche. Lo ha dichiarato il presidente ugandese Yoweri Museveni, che nel corso di un'intervista citata da "Garowe online" ha sostenuto che sono emerse prove di un coordinamento dall'estero per il duplice attentato condotto a Kampala lo scorso 16 novembre, rivendicato dallo Stato islamico (Is) e nel quale sono morte tre persone. "Sulle bombe che sono esplose di recente a Kampala, abbiamo qualche indicazione che (gli autori) si stavano coordinando con gruppi in Kenya e in Somalia", ha detto Museveni, affermando che forse non si è trattato di contatti per "il comando ed il controllo" delle azioni terroristiche ma piuttosto di una "collaborazione". Dopo gli attentati, il governo ugandese ha autorizzato una missione congiunta con le forze speciali congolesi nell'est della Repubblica democratica del Congo (Rdc), dove sono attive le milizie delle Forze democratiche alleate (Adf), affiliate all'Is e ritenute dalle autorità di Kampala responsabili degli attacchi. Sebbene non sia chiaro se le Adf abbiano legami accertati con i jihadisti somali di al Shabaab, attivi anche in Kenya, una poderosa operazione è stata lanciata dai due governi nell'est congolese, provocando la fuga dei residenti e spingendo le ong - Amnesty International in testa - a chiede a tutte le parti di garantire la protezione dei civili e rispetto del diritto internazionale umanitario. (segue) (Res)