Uganda: Museveni, autori attentati coordinati con "colleghi" di Kenya e Somalia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In origine, le Adf erano una coalizione di gruppi armati ugandesi, il più grande dei quali formato da combattenti di fede musulmana che si opponevano al governo del presidente Yoweri Museveni, che si è contraddistinto per un forte autoritarismo e la repressione delle opposizioni. Dal 1995 i miliziani Adf si sono installati nell'est della Rdc, dove hanno messo radici e sono considerati il ​​più efferati tra gli oltre 120 gruppi armati che imperversano nella regione, in particolare nelle province del Nord e Sud Kivu e dell'Ituri. Dall'aprile 2019, alcuni dei loro attacchi sono stati rivendicati dallo Stato islamico (Is), che ha designato il gruppo come la sua "Provincia dell'Africa centrale" (Iscap): fattore che ha portato gli Stati Uniti ad inserire le Adf, a marzo scorso, nella lista dei "gruppi terroristici" affiliati ai jihadisti Is. Di recente il governo dell'Uganda ha accusato "un gruppo locale legato alle Adf" di essere l'autore del doppio attentato suicida che ha ucciso quattro persone il 16 novembre a Kampala, attentato rivendicato dall'Is. L'attacco è avvenuto dopo un altro attentato con esplosivo condotto contro un ristorante della capitale il 23 ottobre e un attentato suicida su un autobus vicino a Kampala due giorni dopo. Da maggio le province del Nord Kivu e dell'Ituri sono sotto stato di emergenza, con le autorità civili sostituite da ufficiali dell'esercito e di polizia. Nonostante questa misura eccezionale, in questo periodo l'esercito non è stato in grado di prevenire l'uccisione di quasi 1.200 civili, secondo i dati raccolti dal Barometro per la sicurezza del Kivu (Kst). (Res)