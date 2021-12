Tim: Giacomoni, FI a fianco del governo in difesa interessi Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, presidente della commissione di vigilanza su Cassa depositi e prestiti, ha osservato: "Nell'eventuale acquisizione di Tim da parte del fondo americano Kkr che ha manifestato il suo interesse, noi tutti dobbiamo avere davanti l'interesse del Sistema Italia: dalla tutela dei livelli di occupazione, all'efficienza del servizio, sia della rete, sia della tecnologia". Intervenendo su "Milano Finanza", il parlamentare ha aggiunto: "In realtà, il problema non è l'acquisto di Tim da parte di un Fondo americano, il vero problema è che nel settore della telefonia c'è troppa concorrenza che rischia di uccidere il mercato. Nel settore della rete telefonica e dei dati è mancata una vera politica industriale. Cosa dobbiamo augurarci per il bene dell'Italia? Sicuramente un futuro con una rete dati e telefonica più efficiente". (segue) (Rin)