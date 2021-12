Tim: Giacomoni, FI a fianco del governo in difesa interessi Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente di FI ha proseguito: "Oggi possiamo essere ottimisti perché con il governo Draghi è tornata la fiducia nell'Italia, gli investitori esteri tornano ad essere attratti dal made in Italy ed hanno voglia di investire nei nostri asset. In questo contesto, occorre valutare con attenzione il ruolo di Cassa depositi e prestiti che, in qualità di azionista di Tim, ne può garantire la crescita come investitore di lungo periodo, a tutela di asset di rilevanza strategica per la sicurezza e la difesa del Paese". Giacomoni ha concluso: "Oggi siamo ancora nella fase 'wait and see', ma qualcosa si muove. Personalmente posso assicurare che Forza Italia sarà sempre al fianco del governo Draghi per difendere gli interessi del nostro Paese". (Rin)