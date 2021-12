Quirinale: Sisto, ideologici i no a Berlusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi chiedo a nome di chi parlino coloro che si ergono a 'paladini' ideologici del no rispetto all'elezione di Silvio Berlusconi al Quirinale. Per avere titolo ad escludere la candidatura di qualcuno al Colle, si dovrebbe almeno poter contare su una legittimazione popolare, ossia una investitura democratica a rappresentare parte dell'elettorato. Non mi pare che questa equazione sia rispettata". Lo ha detto a "Tagadà" su La7, il deputato di Forza Italia e sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto che poi, sulle parole di riconoscimento del leader azzurro verso il M5s, ha commentato: "Anche Forza Italia, nel '94, intercettò il disagio verso la classe politica di allora. Analizzare le cause della genesi del Movimento non significa condividerne le scelte a prescindere". (Rin)