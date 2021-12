Spagna: riforma del lavoro, governo elimina tetto del 15 per cento per contratti a tempo determinato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo ha eliminato nell'ultima proposta presentata alle parti sociali nell'ambito delle trattative sulla riforma del lavoro il limite del 15 per cento di contratti a tempo determinato come tetto massimo possibile nelle imprese. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", fonti vicine ai negoziati hanno spiegato che questa quota potrebbe essere fissata mediante contrattazione collettiva determinando criteri per adattare il volume dei contratti a tempo a seconda delle dimensioni di ogni azienda. Le stesse fonti hanno evidenziato che questa novità è stata introdotta dall'esecutivo per tentare di convincere la Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (Ceoe) a sostenere le riforma dato che la distanza dalle parti continua ad essere considerevole. La limitazione dei contratti a tempo determinato è uno degli obiettivi prioritari della ministra del Lavoro, Yolanda Diaz. Per porre fine al carattere temporaneo e precario tipico del mercato del lavoro spagnolo. Il prossimo incontro tra il governo e le parti sociali è stato fissato per il 10 dicembre prossimo, mentre la scadenza per l'approvazione della riforma del lavoro entro la fine dell'anno si avvicina sempre di più. (Spm)