Spagna: governo donerà 291 milioni euro ad Associazione internazionale per lo sviluppo fino 2030

- Il Consiglio dei ministri spagnolo ha approvato l'erogazione e di 291,6 milioni di euro fino al 2030 all'Associazione internazionale per lo sviluppo (Ida), che fa parte del gruppo della Banca mondiale e lavora per ridurre la povertà attraverso prestiti e donazioni agli Stati più fragili. Il primo esborso di 115 milioni di euro sarà effettuato tra il 2022 e il 2023, e il contributo rimanente sarà esteso fino al 2030. L'impatto della crisi economica causata da Covid-19 è stato globale e si è sentito più forte negli Stati più fragili, ha evidenziato il governo di Madrid in una nota, aggiungendo che questa situazione ha generato una domanda di finanziamento urgente da parte dell'Ida per finanziare i programmi che contribuiscono a promuovere la crescita economica, ridurre le disuguaglianze e migliorare le condizioni di vita dei cittadini. (Spm)