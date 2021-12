Kosovo-Serbia: Borrell, non ci sono condizioni per incontro Kurti-Vucic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro kosovaro, Albin Kurti, ha incontrato oggi a Bruxelles l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Josep Borrell, l'inviato speciale per il dialogo, Miroslav Lajcak, il commissario europeo all'Allargamento, Oliver Vahreliy, nell'ambito del Consiglio di associazione e stabilizzazione. Secondo quanto riferisce una nota del governo di Pristina, Kurti ha riaffermato nell'occasione la disponibilità del Kosovo ad impegnarsi nel dialogo mediato dall'Ue con Belgrado. Il premier kosovaro ha inoltre sottolineato che Pristina ha adempiuto a tutti gli impegni per ottenere la liberalizzazione dei visti. "Abbiamo fiducia che l'Ue rispetterà questi adempimenti", ha sottolineato il premier kosovaro, osservando che "l'integrazione nell'Ue non ha alternativa". (segue) (Res)