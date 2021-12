Zaki: Di Stefano, "primo spiraglio di libertà"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nei vent’anni trascorsi dalla sua fondazione Agenzia Nova ha saputo crescere e affermarsi" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- Un "primo spiraglio di libertà per Patrick Zaki in attesa della prossima udienza fissata a febbraio. Un ringraziamento va alla diplomazia italiana e al ministro Di Maio, che ha lavorato molto in questi due anni sul caso. Avanti così". Lo ha scritto su Twitter il sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Stefano. (Res)