Legge Bilancio: Campari (Lega), nostre proposte per Ti-bre, Pontremolese e Alta velocità Parma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maurizio Campari, senatore della Lega e segretario della commissione Lavori pubblici di palazzo Madama, annuncia: "Abbiamo presentato come Lega due emendamenti e un ordine del giorno alla manovra per stanziare le risorse necessarie alla realizzazione di Ti-bre, raddoppio della Pontremolese e stazione dell'Alta Velocità alle Fiere di Parma. Sono tre infrastrutture strategiche e prioritarie per la connessione e lo sviluppo di un territorio ampio e produttivo - si legge in una nota - che comprende Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Liguria. A parole tutti le vogliono ma nei fatti restano sempre al palo, auspichiamo quindi che ci possa essere in Parlamento la convergenza necessaria tra le diverse forze politiche e che ci sia la reale intenzione di passare dalle parole ai fatti". (Com)