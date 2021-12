Speciale infrastrutture: Ascani (Mise), la Piastra logistica Altotevere è una bella notizia per tutta l'Umbria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sottosegretaria al Mise e vicepresidente Pd, Anna Ascani, in occasione della cerimonia di consegna per la gestione della piastra logistica dell'Altotevere, ha espresso soddisfazione per il fatto che arrivi a compimento un percorso per il quale gli amministratori locali e il territorio tutto si sono impegnati a fondo, da molto tempo. "Si tratta di una realizzazione strategica per l'Alta Umbria. La nuova area di interscambio delle merci contribuirà allo sviluppo delle zone industriali di Città di Castello e San Giustino, abbattendo i costi per gli operatori, e garantirà al sistema logistico umbro più efficienza e sicurezza", ha affermato Ascani. (Rin)