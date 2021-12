Speciale infrastrutture: Cgil Roma, per Atac o urgente cambio di rotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è più rinviabile un cambio di rotta, sia per i cittadini, che vedono ogni giorno a Roma calpestato il proprio diritto alla mobilità, sia per i lavoratori, che svolgono quotidianamente la propria attività con alta professionalità e competenza. Essi sono purtroppo gli unici a dover pagare quotidianamente le incapacità di una politica locale basata non su una progettualità della mobilità ma su meri rapporti personali e favoritismi, e a dover pagare per un servizio inadeguato, dovuto a una gestione manageriale e dirigenziale che per decenni si è dimostrata incapace e legittimata solo per la vicinanza alla politica di turno, secondo un sistema che ha perpetuato un'inefficiente organizzazione del lavoro e una costante carenza degli investimenti nelle infrastrutture e nel parco veicoli e rotabili. Occorre scardinare la commistione tra la politica e gli organi tecnico-gestionali della società che, pur rimanendo nell'ambito della partecipazione interamente pubblica, deve avvalersi di una governance in grado di rendere più efficiente ed efficace il processo di erogazione del servizio pubblico, servizio che tanta importanza ricopre per la vita quotidiana dei cittadini, dei lavoratori e per le prestazioni e le prospettive di una grande e storica società pubblica" (Com)