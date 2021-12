Speciale infrastrutture: economia area euro si sta riprendendo rapidamente, resta incertezza legata a varianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia dell'area dell'euro si sta riprendendo rapidamente, grazie agli elevati livelli di vaccinazione e al continuo e forte sostegno politico, tuttavia l'incertezza rimane alta ed è in gran parte legata all'evoluzione e ai retaggi della pandemia. È quanto emerge dalla dichiarazione conclusiva della missione 2021 del Fondo monetario internazionale (Fmi) per il 2021 sulle politiche comuni per i Paesi membri dell’Unione Europea. In una nota, la missione dell’Fmi precisa che “guardando al futuro, coordinare la normalizzazione delle politiche del settore fiscale, monetario e finanziario di fronte a dinamiche e eredità incerte della pandemia sarà una sfida”. Secondo l’Fmi, le politiche dovrebbero rimanere accomodanti “ma diventare sempre più mirate, con l'obiettivo di mitigare i potenziali aumenti delle disuguaglianze e della povertà”. Secondo l’Fmi, lo spazio della politica fiscale dovrebbe essere ricostruito una volta che l'espansione sarà saldamente avviata, “ma ora dovrebbero essere annunciati piani di consolidamento credibili a medio termine”. Inoltre, le recenti letture dell'inflazione hanno sorpreso al rialzo, “ma gran parte dell'aumento appare ancora transitorio, con improbabili effetti di secondo impatto ampi”. La politica monetaria dovrebbe quindi continuare a sostenere la ripresa, precisa l’Fmi. “Le riforme strutturali e gli investimenti ad alto impatto, anche in infrastrutture e digitalizzazione rispettose del clima, rimangono fondamentali per rafforzare la resilienza e stimolare la crescita potenziale”, precisa la nota. (Res)