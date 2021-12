Speciale infrastrutture: Usa, Elon Musk contesta il "folle" aumento della spesa pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elon Musk, fondatore di Tesla e SpaceX, ha rivolto una dura critica all'amministrazione del presidente Usa Joe Biden, contestando l'esplosione del bilancio dello Stato federale e i molteplici piani di spesa da migliaia di miliardi di dollari, incluso quello per le infrastrutture recentemente approvato dal Congresso. Secondo Musk, l'attuale livello di spesa pubblica degli Usa va ben oltre quanto il Paese sia effettivamente in grado di sostenere, pur disponendo della principale valuta di riserva globale. "Non è semplicemente possibile spendere 3mila miliardi di dollari in più di quanto si incassa ogni anno. Se non tagliamo la spesa pubblica accadrà qualcosa di veramente brutto. Tutto questo è folle", ha detto Musk durante una visita alla "Gigafactory" di Tesla ad Austin, che ieri, 6 dicembre, ha ospitato il Wall Street Journal's Ceo Council Summit. "La nostra spesa eccede di troppo le entrate (...) potremmo azzerare tutti i miliardari del Paese e non avremmo ancora risolto il problema del deficit", ha detto Musk. (Nys)