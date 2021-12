Speciale infrastrutture: Giovannini, non mancheranno investimenti su strade e aeroporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea, con il Next generation Eu, ha scelto di non investire su strade e aeroporti, in quanto tipologie di trasporto ad alto tasso di emissioni. Questo non significa però che non investiremo su questi settori. Lo ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, ospite a RaiNews24. "Sul fondo complementare abbiamo previsto 300 milioni per le strade delle aree interne, per connetterle con le ferrovie, e i fondi ordinari, anche con la nuova legge di Bilancio, prevedono oltre 3 miliardi per la manutenzione stradale", ha spiegato. "È stato inoltre creato un fondo per la mobilità sostenibile che vedrà investimenti su aeroporti, aerei, navi, per aiutarli a fare la transizione ecologica", ha aggiunto. (Rin)